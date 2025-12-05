Un asesor del Kremlin dice que "podría tener lugar" un encuentro entre Putin y Trump para hablar de Ucrania

Yuri Ushakov, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú (archivo) - Europa Press/Contacto/Kristina Kormilitsyna

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Yuri Ushakov, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que una reunión entre el mandatario ruso y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, "podría tener lugar", después del encuentro mantenido recientemente en el Kremlin con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, para abordar el proceso de paz con Ucrania.

"Podría tener lugar, desde luego, porque la discusión de todos los asuntos en Moscú tuvo lugar a partir de los entendimientos clave alcanzados en Anchorage", ha dicho, en referencia a la cumbre que mantuvieron ambos líderes en agosto en el estado estadounidense de Alaska.

Así, ha destacado además el papel que está jugando el yerno de Trump, Jared Kushner, en los esfuerzos para intentar alcanzar un acuerdo en Ucrania, después de que participara en el citado encuentro en Moscú. "Kushner ha estado implicado desde hace un tiempo en las conversaciones de paz ruso-ucranianas y está trabajando muy activamente, incluso de forma frenética en algunas áreas", ha explicado.

"La personalidad de Kushner ha traído una postura más sistemática a este trabajo", ha manifestado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Zvezda, en la que ha vuelto a criticar la postura de los países europeos y lo que considera como una postura obstruccionista que impide que las partes cierren un acuerdo.

En este sentido, ha recalcado que los países europeos "formulan constantemente demandas que son inaceptables para Moscú". "Ya vieron el plan que se publicó. Creo que ya ha sido abandonado, pero diría que los europeos no están facilitando un acuerdo entre Washington y Moscú en los asuntos ucranianos", ha sostenido.

"Sin embargo, estamos realizando progresos en las negociaciones en las que está participando nuestro presidente. Esto nos anima y estamos preparados para seguir trabajando con la delegación estadounidense", ha zanjado Ushakov, sin dar detalles sobre posibles fechas o lugares para nuevos contactos bilaterales.