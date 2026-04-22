Un asesor de Qalibaf cree que Irán "debe responder con una acción militar" pese a la prórroga del alto al fuego de EEUU

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, responde a una pregunta en una rueda de prensa celebrada en Teherán, Irán, - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un asesor del presidente del Parlamento iraní y autoridad negociadora de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afirmado este lunes que "la continuación del asedio marítimo no difiere del bombardeo" y que debe responderse "con una acción militar" por parte de Teherán, aludiendo a que la prórroga del alto al fuego anunciada por Estados Unidos "responde a la necesidad de ganar tiempo para un ataque sorpresa".

El asesor, Mahdi Mohamadi, ha asegurado en sus redes sociales que la prórroga del alto al fuego anunciada este lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "carece de significado" pacífico y se trataría solamente de una estrategia a corto plazo para "ganar tiempo para un ataque sorpresa". Asimismo, ha instado a Irán a responder a través de una acción militar.

"La parte perdedora no puede imponer condiciones. La continuación del asedio no difiere del bombardeo y debe responderse con una acción militar. El momento de tomar la iniciativa es de Irán", ha advertido.

Al calor del debate generado a raíz de estas declaraciones, un funcionario del Parlamento iraní ha declarado a la agencia iraní Tasnim, que no ha difundido su nombre, que "las opiniones de los asesores del presidente del Parlamento no necesariamente reflejan su postura".

"El señor Qalibaf, como presidente de la Asamblea Consultiva Islámica, cuenta con respetados asesores en los ámbitos cultural, económico, social, y político, de los cuales siempre se beneficia. Sin embargo, el anuncio de las opiniones de estos asesores, que es su derecho natural, no implica necesariamente el anuncio de su postura", ha argumentado.