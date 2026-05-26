Aterrizan en Australia varias familias australianas que se unieron a Estado Islámico en Siria

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Australia han confirmado este martes el aterrizaje en las localidades de Sídney y Melbourne de otros dos aviones con mujeres y niños australianas a bordo que se unieron en el pasado al grupo terrorista Estado Islámico en Siria y que, en su mayoría, habrían embarcado en Qatar.
Entre los pasajeros hay al menos dos mujeres casadas con yihadistas, así como siete niños, si bien informaciones preliminares apuntaban a un total de 19 personas. El primer vuelo ha aterrizado sobre las 16.30 horas (hora local), mientras que el segundo lo ha hecho algo después, sobre las 17.30 horas, según informaciones de la cadena de televisión australiana ABC News.
Su llegada se produce poco después de que un gran grupo de personas haya abandonado el campo de refugiados de Al Roj, en el norte de Siria. Las fuerzas de seguridad australianas han puesto en marcha un dispositivo de seguridad en sendos aeropuertos.
El Gobierno de Australia ha insistido en que estas mujeres no han recibido ayuda estatal ninguna para volver al país y ha afirmado que sobre ellas caerá "todo el peso de la ley" una vez sean procesadas en caso de que sean imputables. "No hay clemencia alguna para aquellos que hayan mostrado simpatía a Estado Islámico", ha apuntado el primer ministro, Anthony Albanese.
En este sentido, ha advertido de que podrían ser detenidas, como ya sucedió el 7 de mayo con otras tres mujeres procedentes de Siria y a las que se ha acusado de haber cometido actos de terrorismo y esclavitud como parte del grupo terrorista Estado Islámico en el país de Oriente Próximo.
El ministro del Interior, Tony Burke, ha asegurado que se trata de personas que "tomaron la terrible decisión de unirse a una organización terrorista peligrosa y de colocar a sus hijos en una situación innombrable". "Como hemos dicho en anteriores ocasiones, muchos miembros de esta cohorte que han cometido crímenes deben esperar toparse con todo el peso de la ley", ha añadido.