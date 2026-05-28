Aumentan a más de 3.300 muertos y 10.000 heridos las víctimas de ataques de Israel contra Líbano desde marzo

Daños y escombros en el lugar de un ataque aéreo israelí contra un barrio del sur de Beirut - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha elevado este jueves a más de 3.300 los muertos y más de 10.000 los heridos a causa de bombardeos perpetrados por Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril y prorrogado en varias ocasiones.

El Ministerio de Sanidad ha precisado que 3.324 han muerto, incluidos 126 profesionales sanitarios, y otras 10.027 han resultado heridas como resultado de estos ataques, en un nuevo balance difundido a través de la agencia de noticias estatal NNA.

Este mismo jueves el Ejército israelí ha continuado bombardeando el país vecino, especialmente la zona meridional, matando al menos a 17 personas, entre ellas tres niños.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército de Israel está "intensificando" su ofensiva en Líbano, a pesar de la tregua alcanzada a mediados de abril y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Delegaciones de los dos países tienen previsto este viernes mantener un encuentro en el Pentágono para abordar cuestiones de seguridad, antes de una nueva ronda de conversaciones los próximos 2 y 3 de junio auspiciadas por el Departamento de Estado en Washington.