La Autoridad Palestina condena los ataques iraníes contra países árabes

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Autoridad Palestina ha expresado su condena a los ataques iraníes de represalia contra países árabes como Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak lanzados en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

Ha manifestado así su "rechazo total" de la violación de la soberanía y las "agresiones" contra estos países porque suponen "una flagrante violación de la Carta de la ONU y los principios del Derecho Internacional".

Así, las autoridades palestinas declaran su solidaridad y la del pueblo palestino con "las naciones árabes hermanas y sus gobiernos" y respalda las medidas adoptadas para garantizar su seguridad, estabilidad y soberanía.

Reafirman además su "rechazo al recurso a la violencia y la guerra" y piden diálogo como vía para la resolución de las disputas "en todas las circunstancias", siempre cumpliendo con el Derecho Internacional para reforzar la paz y seguridad regionales e internacionales.

El presidente palestino, Mahmud Abbas, ha pedido por su parte una reunión de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe y de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Irán ha confirmado el lanzamiento de un millar de proyectiles contra objetivos militares estadounidenses en los países árabes vecinos y ha subrayado que se trata de objetivos legítimos bombardeados en respuesta al ataque coordinado estadounidense-israelí lanzado este sábado sobre suelo iraní.