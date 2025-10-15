Palestinos entre los restos de un edificio bombardeado por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este miércoles en 25 los muertos confirmados durante las últimas 24 horas, incluidos 16 cadáveres recuperados en zonas de las que el Ejército de Israel se ha replegado en el marco del acuerdo alcanzado la semana pasada al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "25 mártires, 16 de los cuales fueron recuperados y uno que sucumbió a sus heridas, y 35 heridos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas", con lo que hasta la fecha se han confirmado 67.938 muertos y 170.169 heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, ha reseñado que los 45 cuerpos entregados el martes por el Ejército de Israel con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no han sido identificados por el momento, por lo que no han sido incluidos en el balance de víctimas, antes de insistir en que aún hay muertos entre los escombros y tirados en las calles, por lo que adelanta que la cifra de fallecidos es aún más alta que la notificada.