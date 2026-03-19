El balance de muertos por los ataques de Israel en Líbano supera la barrera de los 1.000

Un par de edificios con daños tras ataques israelíes en Líbano - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra posiciones del partido-milicia chií Hezbolá en Líbano desde el pasado 2 de marzo ha superado la barrera de los 1.000, entre ellos más de un centenar de menores, según las autoridades de Líbano.

El Ministerio de Sanidad libanés ha precisado en un comunicado difundido en sus redes sociales que los ataques israelíes han causado la muerte de 1.001 personas, entre ellas 118 niños, y han dejado 2.584 heridos, incluyendo 365 menores.

Asimismo, en las últimas 24 horas, 33 personas han perdido la vida y 152 han resultado heridas. Por otro lado, el ministerio ha detallado que 40 trabajadores de la salud han muerto desde el inicio de la ofensiva y otros 107 han resultado heridos.

Los ataques de Israel en Líbano se producen en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.