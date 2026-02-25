Bruselas propone que la UE sea miembro fundador del órgano que indemnizará a víctimas de la guerra de Ucrania

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, junto al secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset. - CONSEJO DE EUROPA

BRUSELAS 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto que la Unión Europea sea un miembro fundador de la Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, un mecanismo de indemnización coordinado por el Consejo de Europa para garantizar que las víctimas de invasión rusa de Ucrania iniciada hace cuatro años en Ucrania sean resarcidas.

Después de que la Unión Europea firmara en diciembre junto a otros 35 países --incluidos todos los Estados miembro de la UE excepto Hungría y Eslovaquia-- el convenio para la creación de este mecanismo, el Ejecutivo comunitario ha adoptado una propuesta para convertirse en un miembro fundador del órgano.

Esta proposición deberá ser adoptada por los Estados miembro en el Consejo de la UE, y contar con la aprobación del Parlamento Europeo. En el caso de completar este proceso, la Unión Europea pasaría a ser miembro fundador de la Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania.

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha subrayado la necesidad de que Rusia pague "por los daños que ha causado" una vez termine la guerra, y ha celebrado que gracias a la comisión coordinada por el Consejo de Europa "todo ciudadano ucraniano" pueda registrar reclamaciones de indemnización por daños, pérdidas o perjuicios.

"Si inicias una guerra, pagas la factura. Y cuando la invasión de Ucrania entra en su quinto año, el precio de la agresión rusa no deja de aumentar. Harán falta cientos de miles de millones para reconstruir viviendas e infraestructuras ucranianas y limpiar los explosivos esparcidos por el país", ha agregado en declaraciones remitidas en un comunicado.

Por su parte, el comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, ha sostenido que "la paz sin rendición de cuentas no es paz", y que la rendición de cuentas "exige reparación".

"La Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania documentará el verdadero coste de la agresión rusa y garantizará que se determine una compensación justa. La Unión Europea seguirá apoyando a Ucrania y asegurando justicia para su población", ha concluido.

UN REGISTRO DE DAÑOS PARA RECLAMAR INDEMNIZACIONES

El pasado 16 de diciembre, Ucrania y el Consejo de Europa --que no es un órgano de la UE-- acordaron crear una comisión internacional con la que reclamar indemnizaciones a Rusia por los daños causados durante estos casi cuatro años de guerra, un organismo que también respaldaron 35 países y la Unión Europea.

Esta Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania será la segunda parte de un mecanismo integral de compensación relacionado con la invasión de Rusia, basado en el Registro de Daños y Perjuicios para Ucrania, creado en 2023 para recopilar y registrar las reclamaciones de indemnización presentadas por particulares, organizaciones y organismos públicos en Ucrania.

La comisión revisará, evaluará y decidirá sobre las reclamaciones presentadas al Registro de Daños de Ucrania y determinará el monto de la compensación, si corresponde, que corresponde en cada caso. Hasta el pasado mes de diciembre, se habían recibido más de 86.000 reclamaciones.