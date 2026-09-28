Burkina Faso defiende en la ONU su "profunda transformación" de la mano de las juntas militares del Sahel

Archivo - El ministro de Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traore, durante un viaje a Moscú. - Sergei Karpukhin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Burkina Faso ha defendido este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas su agenda de "profunda transformación" liderada por el presidente, Ibrahim Traoré, subrayando que el país está dando pasos de la mano de otras juntas militares aliadas en la región del Sahel, caso de Malí o Níger.

"Burkina Faso se ha embarcado en una dinámica de profunda transformación, impulsada por la revolución progresista popular bajo el liderazgo del camarada Ibrahim Traoré", ha señalado el ministro de Exteriores burkinés, Karamoko Jean Marie Traoré, en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas que concluye este lunes en Nueva York.

Desde el atril de la ONU, ha señalado los esfuerzos enmarcados en un plan económico hasta 2030 para "reforzar las capacidades productivas, explotar sus recursos naturales y promover en mayor medida la transformación local de las materias primas".

A través de seis grandes iniciativas la economía burkinesa "se dinamiza y se consolida progresivamente", ha afirmado, incidiendo en la necesidad de promover las bases de un "desarrollo endógeno, sostenible e inclusivo", algo que va de la mano de la "refundación" de la sociedad y el "fortalecimiento de la soberanía económica".

"Esta transformación también afecta a las infraestructuras, cuyo desarrollo acompaña progresivamente la dinámica de modernización y las transformaciones estructurales de nuestra economía", ha expuesto Traoré.

Sobre la explotación de los recursos naturales, ha defendido generar un "mayor valor" dentro de la economía nacional con la idea de que las riquezas naturales del país beneficien a la población local.

En materia de seguridad, el ministro de Exteriores de Burkina Faso ha expuesto la alianza con los países del Sahel para "restablecer de manera duradera la paz, la seguridad y la cohesión social en todo el territorio", apuntando que la junta controla el "74% del territorio nacional".

"Nuestras fuerzas de defensa y seguridad, así como nuestros voluntarios para la Defensa de la Patria, continúan sus operaciones contra los terroristas y las bandas criminales", ha incidido, tras subrayar que los avances logrados "son fruto de los esfuerzos y sacrificios" del pueblo burkinés y "de todos los actores movilizados para restablecer la paz y la seguridad".

"INSTRUMENTALIZACIÓN" DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL

En su discurso, de corte anticolonial y en el que ha ensalzado la alianza con Malí y Níger, el titular de Exteriores burkinés ha defendido la salida del Tribunal Penal Internacional (TPI) tras afear la "instrumentalización" de la Justicia internacional.

"Debido a este grave incumplimiento, a esta persistente selectividad y a una politización que se ha vuelto manifiesta, nuestros Estados decidieron soberanamente retirarse del Tribunal Penal Internacional y notificaron formalmente su retirada del Estatuto de Roma", ha indicado.

De esta forma, Traoré ha clamado su apoyo a la Justicia internacional, pero rechazado la "Justicia de geometría variable", incidiendo en que las juntas militares del Sahel "mantienen su compromiso con unas instituciones multilaterales independientes, imparciales y creíbles".

Esta alianza "se alza contra la dominación, la explotación y el desprecio", ha indicado, para recalcar que comparte la visión de una África "rehabilitada en su dignidad, que elige su propio camino, que asume su destino y que se emancipa de las limitaciones y de las inercias que la condicionan".

Según ha expuesto, la Confederación de los Estados del Sahel, grupo regional de cooperación creado en 2024 "ha abierto un nuevo horizonte" para los pueblos del Sahel".

"Cada porción del territorio reconquistada, cada base terrorista destruida, cada combate ganado en (...) los territorios y cada enfrentamiento contra las fuerzas del mal, cada escuela reabierta, cada aldea rehabilitada, cada reforma emprendida nos acercan a este nuevo horizonte defendido con determinación por el camarada capitán Ibrahim Traoré, el general Assimi Goïta y el general de Ejército Abdourahamane Tchiani", ha dicho en referencia a los líderes golpistas de los tres países.