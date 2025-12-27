Canadá anuncia alrededor de 1.500 millones de euros para Ucrania "para apoyar una paz justa y duradera"

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, recibe al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Halifax - Europa Press/Contacto/Riley Smith

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha recibido este sábado en la ciudad canadiense de Halifax al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de una escalada en su viaje a Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que ha estado marcada por el anuncio de 1.500 millones de euros en ayuda "para apoyar una paz justa y duradera".

Este paquete incluye financiación que permitirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) prestar a Ucrania 8.400 millones de dólares (5.200 millones de euros) adicionales como parte de un programa de financiación ampliado, la participación de Canadá en la suspensión de la deuda de Ucrania, una garantía de préstamo al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial y otra al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Desde febrero de 2022, las autoridades canadienses han proporcionado cerca de 22.000 millones de dólares (13.600 millones de euros) en ayuda de distintos tipos a Kiev, "lo que convierte a Canadá en uno de los mayores contribuyentes a la recuperación y reconstrucción de Ucrania", reza un comunicado de la oficina de Carney.

En Halifax ambos mandatarios han mantenido una reunión bilateral para abordar los últimos avances en las conversaciones de paz en curso, momento en el que el canadiense ha reafirmado el "pleno apoyo" de su país a Ucrania.

"Ucrania se encuentra en la primera línea de la lucha entre la democracia y el autoritarismo. Su reunión se produce en un momento crucial de esta terrible guerra, un momento en el que los esfuerzos y el poder combinados de Estados Unidos, Ucrania, sus aliados europeos y Canadá están creando las condiciones para una paz justa y duradera", ha agregado Ottawa.