Chega defiende la carga policial contra los "vándalos" de las acampadas de vivienda en Portugal

Archivo - El líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura - Henrique Casinhas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, ha defendido las cargas policiales de la pasada madrugada durante el desmantelamiento por parte de la Policía portuguesa de las acampadas por la vivienda de Oporto y Lisboa y ha calificado a los manifestantes de "vándalos".

Ventura ha resaltado la necesidad de "restituir el orden público" con una acción policial que "no podía dejar de producirse" frente a los "vándalos y provocadores" de las acampadas, "alborotadores nacionales e internacionales" que estaban "infiltrados por la extrema izquierda".

Así, ha argumentado que los acampados provocaron deliberadamente a las fuerzas de seguridad y ha censurado a los partidos que han condenado la acción, en particular al Partido Socialista de Portugal.

También ha criticado al primer ministro portugués, Luís Montenegro, por su falta de declaraciones sobre lo ocurrido y falta de "liderazgo" en esta situación. "¿Dónde tenemos al líder de nuestro país? No se sabe de él desde hace una semana. No dice nada. No lidera. No da la cara", ha argüido.

Chega ha sido fundamental para la aprobación del paquete de medidas del Gobierno para el alquilero, uno de los principales motivos de las movilizaciones por la vivienda.