El clérigo Muqtada al Sadr achaca el ataque "injustificado" de EEUU y Arabia Saudí en Irak a las "milicias insolentes"

Cortejo fúnebre en memoria de los mártires de las PMF que perdieron la vida en los ataques aéreos. - Europa Press/Contacto/Muntazer Uday Sahib

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El influyente clérigo chií Muqtada al Sadr ha achacado este jueves el ataque "injustificado" de Estados Unidos y Arabia Saudí contra las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak a las acciones de las "milicias insolentes" y a la falta de control estatal sobre estos grupos y el armamento que manejan.

"Las acciones de las milicias insolentes y la falta de monopolio de las armas por parte del Estado han sido y siguen siendo la causa del martirio de los combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular y de las fuerzas de seguridad, de manera injustificada", ha lamentado el clérigo en un comunicado, en un momento en el que se encuentra inmerso en la integración de la milicia Saraya al Salam (Brigadas de la Paz) en las estructuras del Estado iraquí.

En este sentido, ha cargado contra los dirigentes de dichas milicias que "disfrutan de seguridad, comodidad y prosperan en los negocios". "Basta ya de comportamientos individuales e irracionales", ha denunciado.

De esta forma, ha expresado sus condolencias con las víctimas del ataque y sus familias. "No hay condolencias para quienes, con sus actos, fueron la causa de su pérdida", ha señalado en todo caso el influyente clérigo chií, considerado uno de los políticos iraquíes más influyentes a pesar de que nunca ha ostentado un cargo en el gobierno.

Los ataques estadounidenses y saudíes atacaron instalaciones de unas milicias proiraníes que forman legalmente parte del Ejército iraquí, si bien no están fusionadas con el Ejército regular. En el bombardeo murieron una veintena de personas y otros treinta resultaron heridos, incluyendo cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria.