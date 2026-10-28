Condenada en EEUU una mujer que viajó a Siria para "recibir entrenamiento militar" de Estado Islámico

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - AFP7 VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un jurado federal de Estados Unidos ha condenado a una mujer estadounidense que viajó a Siria para "recibir entrenamiento militar" de Estado Islámico, después de que se considerara probado que se trasladó junto a sus padres y sus ocho hermanos a zonas controladas por los yihadistas en el país tras su ofensiva relámpago en verano de 2014, cuando tomaron partes de Irak y Siria.

El Departamento de Justicia ha señalado en un comunicado que la mujer, identificada como Halima Salman, viajó a Siria a finales de 2016 o principios de 2017, cuando tenía 18 años, antes de agregar que se casó con un yihadista a su llegada y recibió entrenamiento por parte del grupo, llegando a recibir autorización para portar armas y munición.

Así, ha señalado que la mujer recibió un documento para certificar que había recibido entrenamiento militar, una copia del cual fue recuperada del teléfono de su esposo "en el campo de batalla". El dispositivo contaba además con fotografías en las que se veía a Salman con una bandera de Estado Islámico y un vídeo en el que salía sujetando un fusil de asalto.

"Las atrocidades cometidas por Estado Islámico, que incluyen ejecuciones masivas, esclavitud sexual y aterrorizar de forma sistemática a poblaciones civiles, constituyen algunos de los crímenes más graves de nuestro tiempo", ha señalado el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg, quien ha recalcado que "no existe justificación alguna para aliarse con una organización responsable de tal sufrimiento, ni para recibir entrenamiento militar de su parte".

"El veredicto envía un mensaje claro: quienes apoyen a esta secta de la muerte serán localizados y procesados", ha apuntado tras la sentencia, que ha llegado tras un caso investigado por la oficina del FBI en Nueva York. Ahora, Salman queda a la espera del anuncio de la sentencia, en la que se expone a una condena de hasta diez años de cárcel.