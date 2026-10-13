Condenado a entre 40 años de prisión y cadena perpetua el único acusado del asesinato del rapero Tupac Shakur

Archivo - Un grafitti de Tupac Shakur y Snoop Dogg en Nairobi (Kenia) - Boniface Muthoni / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado este martes a una pena de entre 40 años de cárcel y la cadena perpetua a Duane 'Keffe D' Davis, exlíder de la pandilla californiana de Los Crips, por el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur, en septiembre de 1996.

La jueza de Las Vegas Carli Kierny así lo ha decidido durante una audiencia en la que ha precisado que descontará de la condena el tiempo que ya ha cumplido Davis, detenido en 2023, entre rejas.

La condena llega después de que el pasado agosto un jurado popular declarara al hombre, que sostuvo que es inocente, culpable de asesinato con arma mortal con la intención de promover, fomentar o ayudar a una banda criminal por su participación en el homicidio.

Shakur, ampliamente considerado una leyenda del hip-hop, falleció a los 25 años, seis días después de recibir un disparo mientras estaba detenido en un semáforo en rojo en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996.

El misterio sobre quién pudo haber disparado persistió durante años, hasta que Davis comenzó a hablar públicamente sobre su propia presencia dentro del Cadillac blanco que, según los investigadores, se detuvo junto al vehículo del rapero en ese semáforo la noche del tiroteo.