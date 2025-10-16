Condenado en Noruega a tres años de prisión un guardia de la Embajada de EEUU en Oslo por espiar para Irán y Rusia

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Noruega ha condenado este jueves a tres años y siete meses de prisión a un guardia de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Oslo, la capital del país, por realizar labores de espionaje para las autoridades de Irán y Rusia.

El hombre, un joven de 28 años y nacionalidad noruega, ha sido condenado por entregar los planos del inmueble y dar información sobre las actividades realizadas en la Embajada estadounidense entre los meses de marzo y noviembre de 2024 a cambio de pagos de hasta 10.000 euros por parte de la Inteligencia rusa, Los pagos de la Inteligencia iraní se habrían realizado con bitcoins.

Un tribunal noruego lo ha hallado culpable de realizar actividades "en beneficio de un Estado extranjero", así como de blanqueo de capitales y evasión fiscal, si bien ha sido exonerado de los cargos de corrupción que se le imputaban, según ha informado la emisora noruega NRK.

El acusado, que ha admitido los hechos pero no se ha declarado culpable, llevaba bajo custodia policial desde el pasado 20 de noviembre, cuando fue detenido. La Fiscalía pedía entonces una pena de prisión de seis años y cuatro meses en su contra, si bien su equipo legal solicitaba que todos los cargos fueran retirados, a excepción de los que estaban relacionados con la evasión de impuestos.

El equipo de la defensa ha explicado que el guardia decidió "contactar con Rusia e Irán" como respuesta al apoyo dado por Estados Unidos a Israel en el marco de la ofensiva en la Franja de Gaza.