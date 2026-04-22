La congresista demócrata Ansari denuncia amenazas durante la guerra de Irán y más tras pedir el 'impeachment' de Hegseth

Archivo - La representante demócrata estadounidense Yassamin Ansari - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La representante demócrata estadounidense Yassamin Ansari ha denunciado este martes amenazas contra sus familiares, equipo parlamentario y ella misma desde el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, acusando además un empeoramiento de estas intimidaciones desde que la pasada semana solicitara el 'impeachment' o juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por "cómplice" de la citada guerra, que tachó de "ilegal y devastadora".

"Condeno enérgicamente la retórica de odio, las mentiras, la desinformación cruel y deliberada, y las amenazas a las que mi familia, mi equipo y yo hemos sido sometidos desde que comenzó la guerra contra Irán hace casi ocho semanas", ha declarado en un comunicado difundido por su oficina.

En el mismo, Ansari ha denunciado que "estos ataques y amenazas coordinados no han hecho más que empeorar, especialmente desde que presentara los artículos de 'impeachment' contra (el secretario de Defensa) Pete Hegseth", un proceso de juicio político cuya solicitud anunció la propia congresista la pasada semana. "Esta conducta ha traspasado los límites y constituye una amenaza a nuestra seguridad física, la cual hemos denunciado ante las autoridades", ha agregado.

En concreto, la representante demócrata, hija de inmigrantes iraníes autoexiliados a raíz de la Revolución Islámica, ha afirmado que algunos "actores malintencionados han intentado difamar" a su familia y a su equipo "difundiendo imágenes falsas y generadas por inteligencia artificial"; "mintiendo descaradamente" alegando que sus padres y ella misma no son ciudadanos estadounidenses, y promoviendo "ataques xenófobos y sexistas".

"Han amplificado absurdas teorías conspirativas sobre mi familia", ha aseverado, sin identificar a los posibles responsables. "Incluso han llegado al extremo de difundir la mentira flagrante de que estoy vinculada de alguna manera al régimen (iraní)", ha indicado, antes de tachar las acusaciones de "absurdas" y "completamente falsas" y de denunciarlas "en los términos más enérgicos".

Asimismo, la congresista ha atribuido tales ataques a "la desesperación de quienes intentan desviar la atención de una guerra ilegal y fallida, del aumento del costo de vida y de una Administración sin una estrategia coherente, mientras los estadounidenses pagan las consecuencias en las gasolineras". "Mientras difunden mentiras, los militares estadounidenses están en peligro, con un número creciente de bajas reales en una guerra que carece de justificación y dirección", ha incidido.

"Permítanme reiterar, una vez más, que mi oposición al brutal régimen de la República Islámica, a la represión de las mujeres y a su apoyo al terrorismo ha sido inequívoca. Mi trayectoria en este tema es larga y clara. Mi familia ha sufrido personalmente la brutalidad del régimen", ha destacado, saliendo al paso de las alegaciones acerca de su supuesta proximidad a Teherán.

Por ello, ha argumentado Ansari, es a día de hoy "una estadounidense orgullosa que defiende los Derechos Humanos y la democracia, el Estado de derecho y, como congresista, la seguridad de los estadounidenses". "También por eso conozco el precio de la libertad y me opongo firmemente a la guerra ilegal de (el presidente) Donald Trump y Pete Hegseth", ha apostillado.

En este contexto, ha manifestado que no tolerará "amenazas directas" contra sus familiares, allegados y personal, "quienes no se han buscado estar en el ojo público". "Este no ha sido un debate político de buena fe", ha afeado, arguyendo que, en realidad, se trata de "un esfuerzo coordinado para difamar, intimidar y silenciar, y no tendrá éxito".

La denuncia de Ansari ha sido respondida con el apoyo en redes sociales de compañeros y compañeras de bancada en la Cámara de Representantes como Debbie Wasserman, Greg Casar, Adelita Grijalva o Mark Pocan, además de los Caucus de Mujeres Demócratas y de congresistas de asiático-estadounidenses, hawaianos nativos y isleños pacíficos, mensajes, todos ellos, difundidos por la propia congresista que el martes de la pasada semana anunciara su solicitud de un juicio político para la destitución Pete Hegseth, al que señaló como "cómplice" de la guerra "ilegal y devastadora" emprendida por la Administración Trump en Irán.