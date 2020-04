Corea del Norte informa a sus ciudadanos de casos de contagio en el país, según Radio Free Asia

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Norte lleva informando a sus ciudadanos de la existencia de contagios por coronavirus desde el pasado mes de marzo, según han informado a Radio Free Asia fuentes del interior del país, que contradicen la versión oficial por la que se niega absolutamente cualquier episodio del virus dentro de las fronteras norcoreanas.

Según dos fuentes del medio, el Gobierno lleva organizando reuniones vecinales desde hace un mes para educar a la gente de la pandemia y, de acuerdo con los oradores oficiales, existen casos de la enfermedad en tres regiones del país.

"Están haciendo una especie de sesión informativa llamada "trabajemos juntos por la cuarentena para cumplir con las órdenes del líder supremo (Kim Jong Un)", ha explicado un residente de la provincia de Ryanggang, bajo condición de anonimato por miedo a represalias.

"Uno de estos oradores nos confirmó que había casos de contagio entre la población y que si no aplicábamos bien la cuarentena podríamos dañar la economía popular", según esta fuente.

De acuerdo con los representantes del Gobierno, las provincias afectadas son Hamgyong Norte, sur de Hwanghae y la capital, Pyongyang.

Una fuente adicional corroboró este relato al medio, frente a las plenas garantías dadas en público por las autoridades norcoreanas de que el país está libre de contagios.

El 1 de abril, el Gobierno comunicó a los medios internacionales que sus medidas de contención estaban siendo eficaces al 100 por 100, según el director del Centro de Emergencias Antiepidemias, Pak Myong Su.

El Gobierno norcoreano no ha respondido a las preguntas directas del medio sobre esta discrepancia, según la emisora, con sede en Estados Unidos.

Washington lleva semanas asegurando que es imposible que Corea del Norte esté libre de contagios a pesar de las durísimas condiciones de entrada en el país, en opinión del comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, el general Robert Abrams.

"Según la información de inteligencia de la que disponemos, me parece algo absolutamente imposible. No vamos a revelar nuestras fuentes, pero la ausencia de contagios no es verdad", manifestó a principios de abril el general, quien recordó que Corea del Norte comparte frontera con China, el foco original de la pandemia.

"¿Cuántos contagios puede haber? No sabría decir, pero sí estoy seguro de que, durante 30 días de febrero, principios de marzo, el Ejército norcoreano permaneció enclaustrado, y que adoptaron medidas draconianas en las frontera y en los barracones", declaró Abrams en una entrevista a CNN y Voice of America.