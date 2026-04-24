Costa se escuda en que la UE no es la OTAN para no responder a que el Pentágono explore suspender a España

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

NICOSIA 24 Abr. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha escudado este viernes en que la Unión Europea no es la OTAN para evitar reaccionar a la filtración de un informe del Pentágono que plantea castigos contra aliados que no quieran cooperar con operaciones promovidas por Washington, por ejemplo suspendiendo a España como miembro de la Alianza Atlántica.

"Tenemos la sede en la misma ciudad que la OTAN, pero somos una institución independiente. Cooperamos con la OTAN, pero no discutimos sobre sus asuntos internos", ha zanjado Costa, en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la UE que se celebra en Nicosia. Ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, que acompañaban a Costa ante la prensa, han querido tomar la palabra para responder a la cuestión.

Así las cosas, Costa sí ha aprovechado para referirse a la cláusula europea de defensa mutua que recoge el Tratado de la UE en su artículo 42.7 y que prevé la obligación de los Estados miembro de acudir en ayuda de otro socio si se ve amenazado por una fuerza externa.

Este mecanismo, que sólo ha sido activado en una ocasión en el pasado, por Francia tras los atentados de 2015, establece en su articulado una "obligación firme" --según ha descrito Von der Leyen-- respecto al hecho de que los países de la UE deben reaccionar si no uno de sus miembros lo activa.

Sin embargo, las capitales parecen albergar más dudas respecto al plan operativo para hacer efectivo su desarrollo y definir el modo en que los socios deben prestar su apoyo, por lo que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han encargado a la Comisión Europea que presente en próximas fechas una propuesta detallada sobre estos pasos.