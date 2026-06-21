La crisis de Líbano domina la primera reunión de hoy entre EEUU e Irán desde la firma del preacuerdo

Llegada de la delegación de EEUU a las conversaciones con Irán en Bürgenstock (Suiza) a 21 de junio de 2026 - MINISTERIO DE EXTERIORES DE SUIZA

Bombardeos israelíes a primera hora dejan siete muertos en el sur de Líbano

Cargueros indios atraviesan el estrecho de Ormuz a pesar de que Irán anunció su cierre por la continuación de la ofensiva israelí

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las cúpulas negociadoras de Estados Unidos, Irán y Pakistán se encuentran ya en la ciudad suiza de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna, para comenzar en torno a mediodía su primera reunión tras la firma esta semana de un acuerdo preliminar de negociaciones que ahora mismo atraviesa su primera gran crisis, después de que Irán anunciara este pasado sábado un nuevo cierre sobre el estrecho de Ormuz en represalia a la continuación de la ofensiva israelí en el sur de Líbano.

Los bombardeos israelíes, en represalia según el Ejército a nuevos ataques de las milicias de Hezbolá, aliadas estratégicas de Irán, han dejado en las últimas 48 horas más de un centenar de muertos en el sur del país. Irán ha avisado desde un primer momento que el cese de las operaciones israelíes en la zona es una condición imprescindible para proseguir los 60 días de negociaciones que comenzaron el pasado jueves, por lo que la situación libanesa dominará unas conversaciones que, en un primer momento, iban a consistir principalmente en una exploración preparatoria.

La delegación norteamericana está abanderada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mientras que la iraní está dirigida por el presidente del Parlamento, Mohamed Baquer Qalifab. Hay previstas dos sesiones, una matinal y otra vespertina y, de momento, ninguna de las dos partes ha confirmado la posibilidad de un encuentro cara a cara ante las cámaras. En las horas previas al comienzo de las negociaciones, el trabajo está ahora mismo en manos del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Vance ha llegado a Suiza alrededor de las 06.00, hora local, el domingo, dos horas antes de la llegada del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir. La delegación iraní fue la primera en llegar, esta pasada noche.

"Solo podré estar allí uno o dos días", declaró Vance a los periodistas antes de partir. "Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en Líbano", ha añadido el vicepresidente, que mantiene intacta su idea de configurar "la estructura de negociación" durante el encuentro.

Estos preparativos de última hora ocurren en medio de nuevos ataques israelíes en Líbano: cinco personas, entre ellas un niño, murieron en un ataque aéreo israelí en el valle de la Becá, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA) libanesa, y otros dos palestinos han muerto en un ataque separado cerca de la ciudad costera de Tiro, en el sur del país.

El Ejército israelí declaró no tener conocimiento de ningún ataque llevado a cabo por sus fuerzas durante la noche.

Según fuentes de seguridad libanesas, las fuerzas terrestres israelíes vigilan de cerca una colina de importancia estratégica cerca de Nabatiye, al noreste de Tiro, donde aún no han tomado el control. Las fuentes informan que combatientes de la milicia Hezbolá y comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) se ocultan en la zona.

Por el contrario, el sitio web de noticias israelí Ynet informa que el Ejército israelí sí controla la zona, supuesto escenario de una base subterránea fortificada construida con apoyo iraní, que constituye uno de los centros de mando y control más importantes de Hezbolá en el sur del Líbano.

Hezbolá ha negado estas informaciones a la cadena Al Yazira y ha afirmando que el Ejército israelí las utiliza para levantar la moral tras el fracaso de las fuerzas israelíes en la toma de la colina.

Mientras tanto, en Ormuz, tres superpetroleros con carga completa, vinculados a India, han reaparecido en el Golfo de Omán, lo que incrementa el tráfico bidireccional observado a través de las rutas norte y sur del Estrecho de Ormuz, a pesar de las versiones contradictorias sobre el estatus de los tránsitos.

Los buques 'Desh Vibhor', 'Desh Vaibhav' y 'Sanmar Herald' fueron avistados el domingo en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, tras haber sido vistos por última vez el viernes por la noche intentando cruzar el estrecho de Ormuz, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg News.

Los superpetroleros, cada uno con indicios de propiedad india o carga con destino a India, transportan en conjunto casi seis millones de barriles de petróleo iraquí y kuwaití. No se pudo determinar de inmediato la ruta que siguieron estos buques, pero sus intentos de navegar hacia la isla de Qeshm sugieren que podrían haber seguido una ruta aprobada por Teherán.

Shipping Corporation of India, que figura como propietaria y gestora de los buques 'Desh Vibhor' y 'Desh Vaibhav' en la base de datos Equasis, no respondió de inmediato a los correos electrónicos que solicitaban comentarios fuera del horario laboral habitual. Tampoco lo hizo Sanmar Shipping Ltd., operadora del 'Sanmar Herald'.

Irán proclamó el cierre del estrecho de Ormuz el sábado, alegando que lo hacía porque los contínuos ataques de Israel en el sur del Líbano habían violado el acuerdo de alto el fuego. El Comando Central de Estados Unidos rechazó esta afirmación el mismo día, indicando que el tráfico había aumentado, con 55 buques mercantes, que transportaban casi 17 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales, que habían cruzado el estrecho.