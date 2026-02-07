Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EEUU "con propósitos políticos groseramente oportunistas"

Archivo - El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha criticado este sábado el ofrecimiento de ayuda humanitaria planteado por Estados Unidos, que ha denunciado tiene "propósitos políticos" y un carácter "groseramente oportunista".

Rodríguez ha censurado así el "ofrecimiento tardío, limitado y sobrepreciado de ayuda material para un grupo de personas con propósitos políticos, groseramente oportunistas".

"Lo que define la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba y nuestro pueblo es la guerra económica despiadada y prolongada que han experimentado varias generaciones de cubanos. Esa política de agresión y bloqueo debe cambiar", ha apuntado Rodríguez.

El Gobierno estadounidense anunció el jueves que destinará una ayuda de seis millones de dólares (algo más de cinco millones de euros) para Cuba, que será gestionada por la Iglesia Católica, en medio de la crisis en la isla ante la falta de hidrocarburos y las amenazas del presidente Donald Trump para forzar una negociación con La Habana.

La ayuda será enviada desde Miami a través de paquetes que, una vez en la isla, serán "entregados por representantes de las parroquias locales".

Esta semana, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado "sumamente preocupado" por la situación humanitaria en el país caribeño ante la necesidad de este de importar petróleo, una situación agravada en enero de este año con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro, lo que supuso también el corte del flujo de hidrocarburos de este país hacia Cuba.

A ello se suma que el inquilino de la Casa Blanca ha advertido de que impondrá nuevos aranceles a todo país que envíe crudo a La Habana, alegando el supuesto apoyo a organizaciones terroristas y a potencias extranjeras por parte del Ejecutivo cubano, que ha rechazado estas acusaciones.

En este nuevo escenario, múltiples países, organizaciones y figuras como el Papa León XIV han pedido diálogo, mientras las autoridades chinas han confirmado el envío de ayuda y el Gobierno de México ha asegurado su voluntad de asistir humanitariamente a Cuba.