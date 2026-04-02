Desactivada la alerta de tsunami tras el terremoto de 7,4 registrado en Indonesia, que deja un fallecido

Archivo - Un sismógrafo en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Muhammad Iqbal - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos ha desactivado su alerta para Indonesia, Malasia y Filipinas, tras un terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sido registrado este miércoles frente a la costa de la localidad indonesa de Ternate, en el este del país, el cual se ha saldado con al menos una persona muerta y dos heridas.

"De acuerdo con los datos disponibles, la amenaza de tsunami derivada de este terremoto ya ha pasado", ha anunciado el referido centro con relación a este sismo registrado a las 05.48 horas (22.48 en la Península y Baleares), con el epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas.

Por cuenta del mismo, Nuriadin Gumeleng, quien es portavoz de la Oficina de Búsqueda y Rescate de la localidad de Manado, en el noreste del país, ha confirmado la muerte de una mujer de alrededor de 70 años, así como al menos dos heridos, uno de los cuales saltó desde un edificio a causa del sismo, según ha recogido la cadena de televisión indonesa Kompas.

Asimismo, han sido registrados "colapsos" y daños en edificios, como la oficina en Manado de la emisora de radio Republik Indonesia, cuyo director, Budi Nugroho, ha señalado que una de las salas se ha visto afectada por la caída de tejas del techo.

Cabe señalar que Indonesia es considerada como un punto caliente en términos geológicos, al asentarse sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, esto es, una de las zonas más sísimicamente activas del mundo. No obstante, la mayoría de los temblores allí registrados suelen ser de carácter moderado.