Detenidos varios ciudadanos israelíes por atropellar a un palestino en Nablús, Cisjordania

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este viernes de que ha detenido a varios ciudadanos israelíes por atropellar con su vehículo a un palestino en la ciudad de Nablús, en el norte de Cisjordania, un incidente que ha tenido lugar durante la noche.

Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que la víctima del atropello se encuentra hospitalizada tras resultar herida. Además, han abierto una investigación al respecto y han confirmado que el vehículo será entregado a las autoridades palestinas.

En este sentido, han confirmado que los atacantes "entraron en Nablús de forma deliberada e ilegal" y huyeron tras el atropello. "Queremos recordar que está prohibida la entrada de los ciudadanos israelíes a esta zona", ha insistido el Ejército.

Medios de comunicación palestinos han identificado a la víctima como un joven palestino que trató de huir por la calle Amán, en el este de Nablús. Vídeos captados por cámaras de seguridad de la zona muestran al hombre corriendo antes de que un primer vehículo se dirija hacia él. Al tratar de esquivarlo, un segundo turismo lo atropella.

En las imágenes es puede observar que el segundo vehículo tiene una matrícula israelí y, poco después, cómo los pasajeros --ataviados con atuendos jasídicos-- huyen del lugar de los hechos.