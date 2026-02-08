Dimite el director ejecutivo de 'The Washington Post' tras una oleada de despidos

Edificio de 'The Washington Post'. - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo del periódico estadounidense 'The Washington Post', Will Lewis, ha presentado su dimisión apenas unos días después de que el diario anunciara el despido masivo de alrededor de un tercio de su plantilla.

"Tras dos años de transformación en 'The Washington Post', ahora es el momento adecuado para dejar (mi) puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos su apoyo y liderazgo durante (mi) gestión como director ejecutivo y editor. La institución no podría tener un mejor propietario", reza una nota que ha dirigido el propio Lewis al personal recogida por la cadena CNN.

El diario anunció el pasado miércoles el despido masivo de uno de cada tres empleados de la compañía, lo que ha resultado también en un varapalo para la plantilla periodística, con la salida de al menos 300 redactores, afectando a la mayoría de las secciones.

"Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The (Washington) Post para que pueda, durante muchos años más, publicar noticias imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día", concluye el comunicado del director ejecutivo saliente.

Jeff D'Onofrio, actual director financiero, sustituirá a Lewis en el cargo de director ejecutivo del diario. D'Onofrio ha declarado sentirse "honrado de tomar el mando como editor y director ejecutivo interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso con la fortaleza de nuestro periodismo como nuestra estrella del norte".

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, se hizo con la propiedad de 'The Washington Post' en septiembre de 2013, acabando con la tradición familiar del diario perteneciente a la familia Graham durante cuatro generaciones. En noviembre de 2023, Lewis asumió el cargo con el objetivo de revitalizar la situación financiera del periódico, sin embargo, su mandato ha sido controvertido.

"El (Washington) Post tiene una misión periodística esencial y una oportunidad extraordinaria. Cada día, nuestros lectores nos dan una hoja de ruta hacia el éxito. Los datos nos indican qué es valioso y dónde enfocarnos", ha sostenido Jeff Bezos en una declaración recogida por el citado medio.