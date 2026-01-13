Dinamarca confirma una reunión en la Casa Blanca para tratar Groenlandia con la participación de Vance

JD Vance, vicepresidente de EEUU.- Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRD, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha confirmado este martes una reunión en la Casa Blanca con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar la crisis en Groenandia, que contará con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

De lado de Dinamarca, acudirá a la reunión también la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt. El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara", ha explicado Rasmussen, las pretensiones estadounidense de hacerse con el control de la isla ártica, según recogen medios daneses.

El vicepresidente estadounidense ejercerá de anfitrión en un encuentro en el que ha solicitado participar, según ha señalado el titular de Exteriores danés, después de que la semana pasada Marco Rubio adelantara una cita en Washington con funcionarios daneses.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

EL PAPEL DE VANCE EN LA CRISIS CON GROENLANDIA

En los últimos días Trump ha vuelto a insistir en esta cuestión, al igual que un JD Vance que ya hizo de Groenlandia su causa particular. En marzo del año pasado, en una visita considerada hostil por parte de groenlandeses y daneses, el vicepresidente de Estados Unidos desde la base de Pituffik acusó a Copenhague de no haber hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de la isla.

Desde Dinamarca, algunos analistas temen que el encuentro de este miércoles en la Casa Blanca recuerde a la desastrosa visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en febrero del año pasado, en la que fue acorralado por Trump y Vance.