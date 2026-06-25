EEUU afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero "no a cualquier precio"

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. - Jakub Kotian/TASR/dpa - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado este jueves que Washington busca un acuerdo definitivo con Irán pero "no a cualquier precio" y ha descartado que el pacto "contradiga los intereses de los socios y aliados" de Estados Unidos en la región, unas palabras con las que ha garantizado que el "objetivo común de todos es la paz".

A pesar de las crecientes críticas por parte de Israel en lo referente al alto el fuego en Líbano --un punto incluido en el memorando de entendimiento alcanzado por Estados Unidos e Irán--, Rubio ha indicado que garantizará que "ninguna decisión contradiga los intereses de sus aliados", una clara alusión a las autoridades israelíes.

"Estamos abiertos a la paz, una que sea duradera y real y que no socave la prosperidad ni la seguridad de Estados Unidos o sus socios", ha indicado durante su intervención en la reunión de los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada en Bahréin.

"Queremos un acuerdo, pero no uno a cualquier precio. Queremos un acuerdo que sea bueno, que sea real, que pueda ser verificable y que dure. Y es importante que todo lo que se logre en el proceso de negociación y a posteriori se cumpla. Pero queremos puntualizar ciertas cosas que no serán aceptables para nosotros en ningún momento: las aguas internacionales no pertenecen a nadie", ha dicho, en referencia al estrecho de Ormuz. "Es inaceptable cobrar por pasar por aguas cercanas a tu territorio", ha añadido.

En este sentido, Rubio ha hecho hincapié en que "ningún país tiene derecho a cobrar por el uso de un canal marítimo internacional, y quiero ser muy claro al respecto". "La segunda cuestión en la que nunca daremos el brazo a torcer es que Irán no puede tener armas nucleares, que es el motivo por el que todo esto empezó en primer lugar, así que cualquier acuerdo debe garantizar que se interponen pasos de verificación fiables", ha sostenido.

Asimismo, ha advertido de que los posibles peajes impuestos por Irán al paso de los buques a través del estrecho de Ormuz podrían extenderse a otros canales de este tipo, lo que provocaría un "caos total". "Estas zonas de navegación no pertenecen a ninguna nación o Estado. Este es un principio fundamental del mundo de hoy, y sin él el mundo sería un caos", ha añadido.

"Queremos centrarnos en mejorar la vida de la gente, es lo que queremos en la región y en el mundo. Y en este contexto, Estados Unidos, con ayuda de algunos de los Estados que hay aquí hoy va a buscar cómo mantener un diálogo constructivo con Irán, y esperamos que esto tenga un resultado positivo", ha afirmado Rubio.

Durante el encuentro, los ministros de Exteriores de los países del CCG --Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omán y Bahréin-- han hecho hincapié en que cualquier entendimiento o acuerdo futuro "debe incorporar los requisitos de estos países para salvaguardar sus intereses y garantizar su seguridad y estabilidad".

"Dichos acuerdos deben basarse en los principios del Derecho Internacional, el respeto a la soberanía estatal, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos, contribuyendo así a la consolidación de la seguridad y la estabilidad regionales", han explicado en un comunicado conjunto.

Además, han acogido "todos los esfuerzos diplomáticos que contribuyen a reducir la violencia, mejorar la seguridad y la estabilidad en la región y garantizar la seguridad de los corredores marítimos, incluido el estrecho de Ormuz, así como la libertad de navegación y el respeto de las normas del Derecho Internacional, para lograr la seguridad y la prosperidad de los pueblos de la región y del mundo", recoge el texto.