EEUU y aliados europeos abordan en la OTAN las garantías de seguridad para Ucrania antes de la cita de Abu Dabi

Archivo - Emblema de la OTAN - Anna Ross/dpa - Archivo

BRUSELAS, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y la OTAN se han reunido este jueves en Bruselas para abordar las garantías de seguridad que recibiría Ucrania en el marco de un eventual acuerdo de paz con Rusia, en el segundo encuentro diplomático celebrado en la capital belga en apenas dos días y a las puertas de las negociaciones entre Kiev y Moscú previstas para la próxima semana en Abu Dabi, bajo la mediación de Washington.

Así lo ha confirmado el jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, quien ha explicado que el objetivo más importante de las reuniones de este jueves ha sido debatir cómo deberían articularse las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos, Europa y otros socios internacionales, así como una nueva estrategia europea de seguridad.

"El principal foco de las reuniones de hoy en Bruselas han sido las garantías de seguridad para Ucrania", ha señalado Umerov en un mensaje en redes sociales, en el que ha enfatizado que para su país es fundamental que "las garantías de seguridad no sean meramente una declaración política, sino un sistema que funcione en la práctica".

Por su parte, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha confirmado en declaraciones a los medios que la reunión ha dado continuidad a los contactos diplomáticos mantenidos recientemente en Miami y Oslo "para debatir los próximos pasos hacia un final justo y sostenible de la guerra en Ucrania".

Fuentes de la Alianza Atlántica han precisado poco después que se ha tratado de una reunión "a nivel de trabajo" y han recordado que la OTAN también participó en el encuentro organizado este miércoles por la Comisión Europea, al que asistieron delegaciones de Ucrania, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y el Banco Mundial.

SEGUNDA REUNIÓN EN BRUSELAS ANTES DE ABU DABI

De este modo, Bruselas ha acogido por segundo día consecutivo contactos entre Washington y sus aliados europeos en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, aunque con objetivos diferentes en cada encuentro.

Mientras que la reunión de este jueves en la OTAN se ha centrado en las garantías de seguridad para Ucrania, la celebrada la víspera en la Comisión Europea estuvo dedicada a estudiar distintas fórmulas para financiar la reconstrucción del país tras la guerra y atraer inversiones internacionales que permitan impulsar su recuperación económica.

Las conversaciones en la capital comunitaria se enmarcan en el denominado "marco de prosperidad", desarrollado conjuntamente por Kiev y Washington a principios de este año, y se producen a pocos días de las negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia previstas para los próximos 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos, según anunció esta semana el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

En estas conversaciones no está prevista la participación de la Unión Europea, según han indicado fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que han enmarcado el encuentro en un formato "trilateral", con presencia de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

CRÍTICAS POR LA LA AUSENCIA DE UNA POSTURA COMÚN

Esta sucesión de encuentros diplomáticos ha provocado críticas de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien ha remitido este jueves una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para denunciar la falta de coordinación entre los Veintisiete y reclamar que la UE designe "de una vez por todas" a un representante con un mandato claro para participar en las negociaciones de paz en nombre de todo el bloque comunitario.

En concreto, Meloni ha cuestionado la proliferación de reuniones y llamadas en diferentes formatos, algunas sin la participación de todos los Estados miembro, y ha mencionado expresamente los contactos técnicos celebrados estos días en Bruselas, en los que han participado representantes de la Comisión Europea y de un número limitado de países europeos, entre ellos dos Estados miembro como Francia y Alemania.

"Lo que sigo pidiendo es que se decida de una vez por todas quién se sienta en la mesa de negociación en representación de la Unión Europea, y con qué mandato", ha señalado la dirigente italiana, quien ha advertido de que la imagen de una Europa que avanza "de forma dispersa" resta credibilidad al bloque y favorece los intereses de quienes quieren que la guerra continúe.