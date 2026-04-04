EEUU anuncia el arresto de dos familiares del general iraní Soleimani tras la revocación de su permiso de residencia

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado el arresto de la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qasem Soleimani, en su día arquitecto de la política militar exterior de Irán, muerto en un ataque estadounidense sobre Bagdad en 2020.
En un comunicado publicado este sábado, el Departamento de Estado de EEUU precisa que los arrestos de Hamidé Soleimani Afshar y de su hija han ocurrido esta pasada noche tras la revocación de sus permisos de residencia permanente en el país por orden del secretario de Estado, Marco Rubio.
Ambas están ahora bajo custodia de la fuerza antimigración del presidente Donald Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sin que el Departamento de Estado haya dado más detalles sobre su paradero.
El Departamento de Estado acusa a Hamidé Soleimani Afshar de ejercer como "una partidaria declarada del régimen terrorista y totalitario de Irán" que, durante su estancia en Estados Unidos, "ha difundido propaganda del régimen, celebrado ataques contra militares estadounidenses en Oriente Próximo y denunciado a Amércica como 'el gran Satán'" mientras "disfrutaba de un pudiente estilo de vida en Los Ángeles", donde residía.
El Departamento de Estado también informa de que ha prohibido al marido de Hamidé su entrada en el país, en línea con una serie de decisiones parecidas por Rubio, que a principio de mes también ordenó la revocación del estatus de residencia para Fatemé Ardeshir-Lariyani, hija del secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Alí Lariyani, también muerto en un ataque estadounidense.
"La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses", remacha el Departamento de Estado.