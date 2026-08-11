EEUU anuncia más de 13 millones de euros de ayuda para atender la emergencia tras el terremoto en Colombia

Equipos de rescate trabajan en un edificio colapsado en la ciudad de Manizales, tras el terremoto de magnitud 7,4 - Wu Wei / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes que destinará más de 13 millones de euros a financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de daños, tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido horas antes a diversos puntos de Colombia.

"Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido hoy en diversas regiones de Colombia, la Administración Trump está comprometiendo 15,5 millones de dólares (unos 13,4 millones de euros) para financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto", ha señalado el Departamento de Estado estadounidense en un mensaje en redes.

A renglón seguido, Washington ha asegurado estar "dispuesto" a "apoyar al presidente" de Colombia, Abelardo de la Espriella --quien tomó posesión de su cargo el pasado 7 de agosto en la ciudad de Cali-- y a su Gobierno, mientras evalúan las necesidades sobre el terreno.

De acuerdo con el último balance dado a conocer por el propio jefe del Ejecutivo colombiano, el seísmo registrado este lunes con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia, se ha cobrado la vida de más de un centenar de personas.