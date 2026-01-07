EEUU comienza a retirar de "manera selectiva" las sanciones a Venezuela para vender y transportar petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - GOBIERNO DE EEUU

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a retirar de manera paulatina las sanciones económicas a Venezuela a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo tras la intervención militar para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Se trata de un "acuerdo energético histórico" que beneficiará tanto a Washington como a Caracas y los aliados estadounidenses, ha asegurado este miércoles la Administración Trump, que ha anunciado que reducirá "selectivamente" las sanciones que lastraban la economía y la industria petrolera de Venezuela estos últimos años.

El Departamento de Energía ha emitido un comunicado en el que se lee que estas ventas comenzarán de inmediato con una prevista de aproximadamente 30 a 50 millones de barriles a Estados Unidos, tal y como adelantó anteriormente el presidente Donald Trump. Estas transacción "continuarán de manera indefinida", ha dicho.

Washington ha remarcado que todos los ingresos que procedan de estas ventas se depositarán en un principio en cuentas controladas por Estados Unidos "en bancos reconocidos mundialmente" para garantizar la "integridad" de los ingresos.

Asimismo, "el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, de conformidad con la ley estadounidense y la seguridad nacional" y se ha dado autorización a la importación de equipos, repuestos y servicios para "impulsar" el crecimiento de la industria venezolana.

De igual forma, Estados Unidos ha informado de que también trabajarán para mejorar la red eléctrica venezolana, "esencial para aumentar la producción petrolera" y la cual "se encuentra deteriorada y frágil tras años de mala gestión socialista, corrupción y mantenimiento deficiente".