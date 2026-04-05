EEUU denuncia nuevos ataques de milicias proiraníes contra sus instalaciones diplomáticas en Irak

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Imagen de la Embajada de EEUU en Irak
Imagen de la Embajada de EEUU en Irak - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood
Europa Press Internacional
Actualizado: domingo, 5 abril 2026 17:29
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MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Irak ha denunciado que sus instalaciones diplomáticas en el país han vuelto a ser objetivo esta pasada noche de bombardeos efectuados por milicias proiraníes del país "con el objetivo de asesinar a diplomáticos estadounidenses", aunque no ha informado de víctimas.

La Embajada denuncia un patrón de "cientos" de ataques en las últimas semanas "desde dentro del territorio iraquí contra ciudadanos estadounidenses, países vecinos, instituciones estatales iraquíes y civiles, incluso en la región del Kurdistán iraquí".

Tras recordar que ha "instado reiteradamente al gobierno iraquí a que cumpla de inmediato con su responsabilidad" y detenga los ataques, la Embajada avisa que las fuerzas estadounidenses no dudarán en "defender a nuestro personal e instalaciones" si las autoridades de Irak incumplen sus obligaciones".

Estados Unidos lleva semanas denunciando esta clase de ataques, que atribuye sobre todo a la gran coalición de milicias proiraníes del país, las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

Desde el estallido de la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel han multiplicado sus bombardeos contra esta alianza chií e instado al Gobierno de Bagdad a obligarla a que cese sus ataques, una tarea muy complicada porque las FMP están firmemente enraizadas en el aparato de seguridad nacional.

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