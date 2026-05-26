EEUU, India, Japón y Australia acuerdan cooperar en vigilancia marítima y minerales críticos

El secretario de Estado, Marco Rubio, antes de iniciar un viaje internacional. - Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los países de Quad, la alianza en el Indo-Pacífico formada por Estados Unidos, India, Japón y Australia, han anunciado este martes acuerdos para elevar la cooperación en materia de vigilancia marítima, un marco general para minerales críticos, así como un proyecto de infraestructura portuaria, con planes para instalaciones conjuntas en Fiyi.

Después de una cita de los titulares de Exteriores de los países del grupo en Jaipur, India, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha desvelado el lanzamiento de una iniciativa de vigilancia marítima en el Indo-Pacífico, que "aprovechará las capacidades de cada uno de los países para mejorar el intercambio de información", incluyendo datos comerciales en tiempo real.

"La razón por la que la seguridad marítima es tan importante es que el 60% del comercio marítimo mundial pasa por el Indo-Pacífico, y es un interés nacional vital no solo para los cuatro países representados aquí hoy, sino para decenas y decenas de países, innumerables países alrededor del mundo", ha sostenido Rubio, incidiendo en que esto resulta clave más allá de "los acontecimientos actuales" que recuerdan que "lo que puede suceder cuando la seguridad marítima se ve obstaculizada", en referencia a la crisis en Ormuz.

Asimismo, en cuestiones de infraestructura portuaria, la alianza de países han pactado "trabajar juntos" por primera vez en la construcción de unas instalaciones en Fiyi, que "mejoren la infraestructura portuaria" de este archipiélago, un paso "en respuesta a la insuficiente capacidad portuaria en las islas del Pacífico". "Creemos que será muy exitoso y que servirá como modelo para otros proyectos en el futuro", ha defendido Rubio.

De lado de Australia, la ministra de Exteriores, Penny Wong, ha valorado las "medidas prácticas" pactadas por los países del Quad. "Sabemos que somos más fuertes cuando trabajamos juntos. Sabemos que trabajamos mejor en asociación en toda nuestra región y que trabajamos mejor escuchando las prioridades de nuestra región y ofreciendo resultados prácticos que marquen una diferencia en la vida de nuestra gente", ha indicado.

De este modo, ha admitido que la situación estratégica de la región "se están deteriorando" y se enfrenta a "una fuerte presión económica", en referencia a las consecuencias de la guerra en Irán. "Sabemos que el mundo es más impredecible. Sabemos que la volatilidad económica está aumentando. Y conocemos las consecuencias para nuestra región del cierre iraní del estrecho de Ormuz y lo que eso significa para nuestra seguridad energética, para nuestras economías y para nuestra ciudadanía", ha apuntado.

Mientras, su homólogo japonés, Motegi Toshimitsu, ha reivindicado al importancia de los esfuerzos diplomáticos extranjeros para asegurar la seguridad en Ormuz y recuperar la estabilidad en Oriente Próximo, haciendo especial hincapié en la cooperación marítima y energética con los países de esta alianza.

El anfitrión del encuentro, el titular indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, ha valorado que el Quad tiene como objetivo "intensificar la cooperación común y, al mismo tiempo, ayudar a otros". "Las naciones del Quad son sociedades abiertas que fomentan la innovación y la creatividad en nuestra búsqueda de crecimiento y prosperidad", ha señalado.

"Estas fuerzas se fortalecen cuando llevamos a cabo más intercambios, como tenemos intención de hacer", ha indicado Jaishankar, insistiendo al mismo tiempo en un "comercio marítimo seguro y sin obstáculos", incidiendo en la importancia de cumplir "escrupulosamente" con el Derecho Internacional.

COOPERACIÓN EN MINERALES CRÍTICOS

En paralelo, Estados Unidos ha anunciado un marco general en materia de minerales críticos, con la idea de que los países del Quad "aprovechen las herramientas de política económica" y "coordinen inversiones con el fin de fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos", entre otras cosas con operaciones de extracción, procesamiento y reciclaje de minerales críticos.

Igualmente, el jefe de la diplomacia estadounidense ha avanzado que trabajarán en "áreas de cooperación en tecnología, gestión, políticas, análisis de mercados internacionales y ejercicios de respuesta a emergencias" en lo que tiene que ver con seguridad energética, adelantando que habrá un foro específico sobre este tema.

La iniciativa Quad ha sido reivindicada por Rubio, quien ha asegurado que engloba a países que "comparten valores sólidos, democracias fuertes y vibrantes, y tienen muchos intereses alineados". Así ha destacado que la alianza, que se reúne por tercera vez en apenas año y medio, es "un eje central y una piedra angular" de la estrategia global de la Casa Blanca, en una alianza que se percibe internacionalmente en oposición a la influencia de China en la zona del Indo-Pacífico.