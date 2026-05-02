EEUU informa de que ha "desviado" 48 buques desde el inicio del bloqueo naval a Irán

El buque de guerra 'USS New Orleans' en el mar Arábigo - CENTCOM

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han informado este sábado de que han desviado ya un total de 48 buques desde el inicio del bloqueo naval impuesto a Irán en el marco de la ofensiva militar.

"En los últimos 20 días han sido redirigidos 48 buques para garantizar el cumplimiento del bloqueo", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado.

El texto publicado en redes sociales viene acompañado de una fotografía del 'USS New Orleans' tomada en el mar Arábigo "durante el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes".

La cifra supone un incremento de cuatro embarcaciones con respecto a la de 44 buques que proporcionó el propio CENTCOM el pasado viernes en su anterior comunicación.

El bloqueo fue impuesto el 13 de abril para impedir el paso de embarcaciones iraníes por el estrecho de Ormuz en respuesta a las restricciones impuestas a su vez por Teherán al tráfico en esta estratégica vía marítima.