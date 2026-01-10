EEUU insta a Ejército y FDS a cesar de inmediato las hostilidades en Alepo

Ahmed al Shara y Thomas Barrack en Damasco - GOBIERNO DE EEUU

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha instado este sábado tanto al Ejército como a las milicias kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a cesar de inmediato las hostilidades en referencia a los violentos enfrentamientos ocurridos en la ciudad de Alepo en pleno proceso de integración de las FDS en el Ejército sirio.

El enviado de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, ha advertido de que la violencia de Alepo "parece cuestionar los términos" del acuerdo para la integración de las FDS y ha calificado lo sucedido de "profundamente preocupante".

"Instamos a todas las partes a ejercer la máxima contención, cesar de inmediato las hostilidades y regresar al diálogo conforme a los acuerdos del 10 de marzo y 1 de abril de 2025 entre el Gobierno sirio y las FDS", ha planteado Barrack en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El enviado estadounidense ha advertido de que esta violencia "podría socavar los avances logrados desde la caída del régimen de Bashar al Assad "e invita a una interferencia externa que no beneficia a ninguna de las partes".

Barrack ha destacado que Estados Unidos está dispuesto a implicarse para facilitar una relación constructiva entre el Gobierno sirio y las FDS para "avanzar en un proceso incluyente y responsable de integración" con las premisas de respeto a la unidad de Siria, un solo Estado soberano y el objetivo de unas únicas fuerzas armadas nacionales legítimas.

"Instamos a los vecinos de Siria y a la comunidad internacional a apoyar este enfoque y a aportar la cooperación y ayuda necesarias para ayudar a hacerlo realidad", ha apuntado Barrack.

El Gobierno sirio acusa a las Unidades de Protección Popular (YPG, la columna vertebral de las FDS) de "reiteradas violaciones de los acuerdos de seguridad" pactados, que "se deterioraron posteriormente debido a reiteradas violaciones".

Las FDS y la autoridad política del noreste de Siria acusan por contra a las autoridades de Damasco de no haber hecho el más mínimo esfuerzo por satisfacer sus demandas de federación.