EEUU e Irán alargan en Pakistán unas negociaciones sin acuerdo tras una primera jornada maratoniana

Centro de Convenciones Jinnah se prepara para acoger las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad (Pakistán) - Europa Press/Contacto/Ilya Ryzhov

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas este sábado en Islamabad --con mediación paquistaní-- se han prolongado durante horas sin que por el momento haya trascendido un acuerdo, mientras las partes prevén retomar los contactos este domingo para una cuarta ronda de diálogo que tendrá lugar tras una primera jornada marcada por la intensidad de las conversaciones y las diferencias persistentes.

Según ha informado la agencia iraní IRNA, fuentes no oficiales apuntan a que el proceso negociador se ha extendido un día más a propuesta de Pakistán, una iniciativa que habría sido aceptada por ambas delegaciones, si bien esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales de las partes implicadas.

En paralelo, la cadena estadounidense CBS News ha señalado que las conversaciones directas entre representantes de Estados Unidos, Irán y Pakistán se han prolongado durante más de nueve horas, alargándose hasta las 02.00 horas de este domingo (hora local).

En el encuentro participaron, según este medio, el vicepresidente estadounidense, Vance; el enviado especial Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, junto al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf; el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi; y al menos un representante paquistaní.

Por su parte, la agencia Fars ha indicado, citando a una fuente informada, que en rondas anteriores no se han logrado consensos sobre los principales puntos de desacuerdo y que, aunque ambas partes trabajan ahora en un nuevo borrador, la actitud de Washington sigue siendo un obstáculo. "La codicia de la parte estadounidense hasta ahora es un obstáculo serio para lograr un resultado", ha señalado dicha fuente.

Asimismo, Tasnim ha detallado que las conversaciones arrancaron el sábado a las 13.00 horas (hora local) en el hotel Serena de Islamabad, inicialmente entre autoridades iraníes y paquistaníes y posteriormente con la delegación estadounidense, prolongándose hasta las 03.40 de la madrugada del domingo tras cerca de 15 horas de contactos ininterrumpidos.

Las partes confían en continuar las negociaciones durante varias horas más a lo largo del domingo en un intento de acercar posiciones y desbloquear un proceso que, por ahora, sigue sin avances concretos.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad han avanzado a una fase técnica tras un inédito encuentro directo entre altos representantes de ambos países, con la incorporación de equipos especializados para abordar aspectos económicos, militares, jurídicos y nucleares.

Las partes, que han mantenido varias rondas de contactos y continúan intercambiando propuestas, buscan un marco común en lo que Teherán describe como una "última oportunidad" para el diálogo, en un contexto marcado por la tensión en el estrecho de Ormuz, donde un incidente con un destructor estadounidense ha derivado en movimientos militares de Washington, mientras persisten las discrepancias sobre cuestiones clave como las sanciones.