EEUU mata a una persona en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 23 diciembre 2025 4:49
MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha matado este lunes a una persona a bordo de una embarcación que ha atacado mientras navegaba en aguas del Pacífico Oriental.

"Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", ha anunciado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estaounidenses (Southcom) en su cuenta de la red social X, sobre un ataque "bajo la dirección" del jefe del Pentágono, Pete Hegsteh.

El cuerpo militar ha justificado el bombardeo alegando que la embarcación estaba "operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales".

