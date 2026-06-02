El Ejército de EEUU impide el paso de un petrolero con bandera de Botsuana que se dirigía a la isla de Jark

Archivo - Un buque de guerra iraní en aguas del golfo Pérsico - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha confirmado este martes que las fuerzas estadounidenses que operan en el golfo de Omán han "inutilizado" un petrolero sin carga con bandera de Botsuana que intentaba navegar hacia la isla iraní de Jark, violando así el bloqueo impuesto por Washington en el estrecho de Ormuz.

"El CENTCOM aplicó medidas de bloqueo contra el 'M/T Lexie, con bandera de Botsuana, mientras transitaba por aguas internacionales hacia la isla de Jark. La tripulación del buque ignoró las repetidas advertencias y no cumplió con las instrucciones de las fuerzas estadounidenses en múltiples ocasiones a lo largo de un periodo de 24 horas", ha detallado en un comunicado.

Tras ello, un avión del Ejército ha logrado inutilizar el buque "disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas, lo que impidió que el petrolero llegara a Irán", ha precisado el Ejército, antes de indicar que desde su bloqueo impuesto el 13 de abril ya son seis los buques que ha "inutilizado" y 122 los desviados.