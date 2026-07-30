El Ejército de Israel ataca de nuevo zonas del suroeste de Siria

Archivo - Imagen de archivo de una valla colocada en la zona de los Altos del Golán. - Jia Maer¡awade / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha vuelto a atacar este jueves zonas de la provincia de Quneitra, en el suroeste de Siria, tan solo varios días después de llevar a cabo varias incursiones militares en la zona, donde destruyeron viviendas y desplegaron vehículos militares en áreas cercanas a los ocupados Altos del Golán.

Ahora, los ataques con artillería han tenido lugar en las inmediaciones de Tal al Ahmar --escenario frecuente de tensiones y operaciones militares--, en una zona rural de la citada provincia, si bien de momento se descarta la presencia de víctimas mortales o heridos, según informaciones de la agencia de noticias siria SANA.

El domingo pasado, las fuerzas israelíes también bombardearon terrenos agrícolas cerca de la localidad de Taranga, en la zona norte de Quneitra, en una clara violación del acuerdo firmado en 1974, que lleva roto varios años después de que Israel entrara en la zona de los Altos del Golán bajo supervisión de la ONU, según el Gobierno israelí como medida de prevención dada la inestabilidad que atravesaba Siria en ese momento.

Desde entonces, ha estado llevando a cabo arrestos y ha perpetrado actos de destrucción de propiedades con excavadoras y ataques con fuego de artillería. Las autoridades de Siria han exigido reiteradamente la retirada de las fuerzas israelíes de su territorio, subrayando que todas las medidas adoptadas por Israel son "nulas" y carecen de validez legal según el Derecho Internacional.

Israel dio por "colapsado" aquel acuerdo horas después de la caída del régimen del expresidente sirio Bashar al Assad el pasado 8 de diciembre de 2024. Tras denunciar "ataques yihadistas" contra las fuerzas de la ONU, el Ejército israelí acabó entrando en una zona restringida desde el fin de la guerra árabe-israelí de 1973 (la guerra del Yom Kippur, como es conocida en Israel).