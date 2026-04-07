El Ejército de Israel mata a otras cinco personas en nuevos bombardeos contra varios puntos del sur de Líbano

Daños materiales tras un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto en nuevos ataques perpetrados este martes por el Ejército de Israel contra Líbano, en medio de una nueva invasión del país al hilo de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán, unas operaciones para las que durante las últimas horas el Ejército israelí ha desplegado una sexta división en territorio libanés.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos tres personas han muerto en un ataque contra Maaraké, mientras que otras dos han muerto en sendos ataques contra Deir Zahrani y Zibdin.

El Ejército israelí ha destacado este mismo martes que la 98ª División, integrada por paracaidistas y comandos, iniciaron la semana pasada "operaciones terrestres contra objetivos adicionales en el sur de Líbano", sumándose así a las divisiones 91º, 36º, 146º y 162º, ya desplegadas en el país vecino.

Así, ha recalcado que estas fuerzas "han completado su despliegue" en la llamada "línea anticarro", situada a decenas de kilómetros de la frontera común y un territorio desde el que Israel asegura que el partido-milicia chií Hezbolá podría lanzar misiles anticarro contra territorio israelí.

"Las fuerzas de la 98º División actúan en puntos operativos donde se ha logrado el control para limpiar la zona de terroristas e infraestructura terrorista, en paralelo con los ataques contra los centros de gravedad de Hezbolá", ha subrayado en su comunicado.

En esta línea, ha resaltado que durante los últimos días sus fuerzas destruyeron una mezquita en el sur de Líbano en el marco de una operación contra "una formación anticarro de Hezbolá" que supuestamente estaba en el edificio. "Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron a los terroristas y destruyeron el complejo para eliminar la amenaza", ha zanjado.

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 1.500 los muertos y a más de 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El Ejército de Israel desencadenó una oleada de bombardeos y operaciones terrestres contra Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático, en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.