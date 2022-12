El embajador de Turquía en Israel presenta sus credenciales en Jerusalén

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Turquía en Israel, Sakir Ozkan Torunlar, ha presentado este jueves sus cartas credenciales en Jerusalén para ejercer como representante diplomático tras la reanudación total de las relaciones entre los dos países tras el anuncio en agosto.

Torunlar ha entregado una copia de la carta al jefe de protocolo del Ministerio de Exteriores israelí, Gil Haskel, y se espera que presente el original al presidente Isaac Herzog, aunque no han trascendido detalles de la fecha, según ha informado 'The Times of Israel'.

"Algunos días la historia llama a la puerta del jefe de protocolo de Israel. Hoy es uno de ellos, cuando recibí la copia de las cartas credenciales del nuevo embajador de Turquía firmada por el presidente Recep Tayyip Erdogan", ha publicado Haskel en su perfil de Twitter.

Israel y Turquía anunciaron en agosto la restauración de sus relaciones diplomáticas y el regreso de los embajadores a sus puestos, después de una serie de acercamientos y visitas mutuas para resolver sus disputas bilaterales.

Los lazos entre ambas naciones se interrumpieron en 2010 tras la muerte de diez activistas en el asalto israelí al buque 'Mavi Marmara', que formaba parte de la denominada Flotilla de la Libertad e intentaba sortear el bloqueo impuesto contra la Franja de Gaza.

Después de este incidente, en junio de 2016, los dos países aseguraron que normalizarían sus relaciones, si bien los lazos no fueron restaurados totalmente e incluso expulsaron a sus embajadores en 2018 a causa de la represión por parte de las fuerzas de seguridad israelíes contra miles de manifestantes palestinos en la Franja de Gaza.