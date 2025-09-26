Un enviado de EEUU cuestiona la existencia de un Oriente Próximo formado por Estados: "Hay tribus y aldeas"

Archivo - El enviado de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, en una imagen de archivo. - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

Barrack dice que el Estado nación en la región deriva del Acuerdo de Sykes-Picot entre Francia y Reino Unido en 1916

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, Thomas Barrack, ha afirmado que Oriente Próximo como región integrada por Estados soberano no existe y ha argumentado que "hay tribus y hay aldeas", con "el Estado nación siendo una creación" de las potencias coloniales a través del Acuerdo de Sykes-Picot.

"No hay Oriente Próximo, ya saben. Hay tribus, hay aldeas. El Estado nación fue creado por los británicos y los franceses en 1916", ha dicho en declaraciones a la prensa, antes de especificar que estos países "cogieron lo que era el imperio Otomano y trazaron líneas rectas en él, llamando a esto Estados nación".

Así, ha resaltado que "Oriente Próximo no funciona así". "Empieza con una persona, luego la familia, la aldea, la tribu, la comunidad y la religión. Lo último, la nación", ha manifestado en declaraciones a la prensa recogidas por el diario 'Asharq al Awsat'. "Es una ilusión pensar que de alguna forma se va a conseguir que 27 naciones con 110 grupos étnicos se van a alinear en conceptos políticos", ha zanjado.

Barrack afirmó esta misma semana que existen pocas posibilidades de que "haya paz" en Oriente Próximo, una cuestión que considera una "ilusión" dado que existe una lucha por la "hegemonía" en la región. "La gente cree que se lucha por una cuestión de fronteras, pero no es eso: una frontera puede servir para la negociación", sostuvo.

El enviado estadounidense ha estado varias veces en el foco de la polémica durante las últimas semanas, incluido un reciente incidente durante una rueda de prensa en la capital de Líbano, Beirut, cuando acusó a varios periodistas de comportarse como "animales", motivo por el que tuvo que disculparse posteriormente.

"Por favor, un poco de silencio. Cuando esto empiece a convertirse en algo caótico y similar a los animales, nos vamos", dijo durante la rueda de prensa en el Palacio Presidencial. "¿Quieren saber lo que pasa? Actúen de forma civilizada, amable y tolerante, porque este es el problema con lo que pasa en la región", apostilló.

Barrack ha sido nombrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su representante para Siria y está jugando un papel central en las conversaciones con las autoridades instauradas tras el derrocamiento en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara es ahora el presidente de transición.

En este sentido, está ejerciendo labores de mediación entre Israel y Siria para un posible acuerdo de seguridad bilateral, al tiempo que encabeza también las labores de Washington en los contactos con el Gobierno de Líbano tras el alto el fuego con Israel de noviembre de 2024 y los intentos de impulsar un pacto para el desarme del partido-milicia chií Hezbolá, que rechaza de plano estas exigencias.