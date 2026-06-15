Erdogan destaca que el acuerdo entre EEUU e Irán es "significativo" para "lograr paz y tranquilidad" en la región

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - PRESIDENCIA DE TURQUÍA - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha destacado este lunes que el acuerdo provisional alcanzado por Estados Unidos e Irán es "significativo" para "lograr paz y tranquilidad" en Oriente Próximo y ha expresado su deseo de que derive en un pacto definitivo para una "paz y seguridad duradera" en la región.

"Celebro el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que considero un avance significativo para el establecimiento de la paz y la tranquilidad en nuestra región", ha dicho. "Espero sinceramente que esta noticia, tan necesaria para el mundo entero, contribuya al establecimiento de una paz y seguridad duraderas en nuestra región", ha señalado.

Así, ha pedido "evitar la retórica, las provocaciones y las acciones que puedan intensificar las tensiones durante el período previo a la firma del acuerdo", al tiempo que ha abogado por "estar alerta ante posibles actos de sabotaje". "Doy las gracias a las cúpulas de Estados Unidos e Irán, y especialmente a Pakistán, por sus excepcionales esfuerzos de mediación para lograr este resultado", ha señalado.

"Turquía seguirá apoyando todos los esfuerzos encaminados a establecer la paz, la estabilidad y la tranquilidad en nuestra región, y contribuiremos a la búsqueda de soluciones duraderas basadas en la diplomacia y el derecho internacional", ha zanjado el mandatario turco a través de un mensaje publicado en redes sociales.