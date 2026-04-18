Erdogan recibe en Turquía al presidente del Kurdistán iraquí

El presidente del Kurdistán iraquí, Nechirván Barzani, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - PRESIDENCIA DEL KURDISTÁN
MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha recibido este sábado en Turquía al presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani.
La Presidencia kurda ha informado del encuentro, celebrado durante el Foro Diplomático de Antalia, en Belek, Turquía, y de que ambos han abordado el "refuerzo de la cooperación entre Turquía, Irak y el Kurdistán".
Además, han tratado sus puntos de vista sobre las "cambiantes dinámicas" en la región. "Hemos reiterado nuestro compromiso compartido de avanza hacia la estabilidad, prosperidad y seguridad colectiva regional".
En un comunicado mucho más escueto, la Presidencia turca ha confirmado la reunión, pero no ha dado detalles sobre su contenido.
El Kurdistán iraquí es un aliado clave de Turquía ante la presencia de minorías kurdas en países de la zona como Irán, Siria o la propia Turquía, donde hasta hace poco existía una milicia separatista bajo el nombre del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).