Erdogan valora la presencia de Trump en la cumbre de Ankara como "un paso importante" para la cohesión de la OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en un acto en Ankara. - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha valorado este miércoles como "un paso importante" para la cohesión de la OTAN que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acuda a la cumbre de líderes que organizará Ankara los próximos 7 y 8 de julio.

"Hemos intensificado nuestros preparativos para garantizar que la cumbre de Ankara se convierta en un hito en la historia de la OTAN", ha asegurado Erdogan en declaraciones a los miembros de su partido Justicia y Desarrollo (AKP).

A renglón seguido, ha indicado que la presencia de Trump en la cumbre de la OTAN representa "un paso importante para la cohesión de la Alianza", recoge el diario turco 'Hurriyet'.

Aunque la Casa Blanca no ha confirmado este extremo, Turquía ha dado varias señales de que espera a Trump en la próxima cumbre de la OTAN, una cita que estará marcada por las tensiones entre Washington y sus aliados por la guerra en Irán, al tiempo que Ankara busca proyectarse como potencia militar y aliado fiable en la región.