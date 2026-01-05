Groenlandia se abre al diálogo con Trump, pero rechaza cualquier "fantasía de anexión"

Archivo - Jens Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia. - Fred Marvaux/European Parliament / DPA - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha reclamado este lunes respeto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha afeado su retórica intervencionista y, si bien ha dejado la puerta abierta a la negociación, no así a las "fantasías" de una eventual anexión.

"Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero tiene que ser a través de los canales adecuados y respetando el Derecho Internacional. Y los canales adecuados no son publicaciones aleatorias e irrespetuosas en las redes sociales", ha señalado Nielsen en su perfil de la red social Facebook.

Nielsen ha reaccionado en estos términos a unas últimas afirmaciones de Trump reclamando el control de Groenlandia "por motivos de seguridad" y criticando la gestión de la isla que lleva a cabo Dinamarca.

"Las amenazas, las presiones y las conversaciones sobre la anexión no tienen cabida entre amigos. Así no se habla con un pueblo que ha demostrado repetidamente responsabilidad, estabilidad y lealtad. Ya basta. No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías sobre la anexión", ha instado.

El primer ministro de Groenlandia ha valorado como "una falta de respeto" estas aseveraciones de Trump relacionadas con la intervención militar estadounidense en Venezuela. "Nuestro país no es un objeto de la retórica de una superpotencia. Somos un pueblo. Una tierra. Y una democracia. Esto tiene que ser respetado", ha dicho.

Así, Nielsen ha señalado que en la isla son conscientes de su situación estratégica y de que su seguridad depende "de buenos amigos y alianzas fuertes", la cuales "se construyen bajo la base de la confianza".

"La confianza exige respeto", ha remarcado Nielsen, quien ha incidido en que la retórica del presidente estadounidense no es propia de los "verdaderos amigos" y sí "es total y absolutamente inaceptable".

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.