Guterres pide que EEUU e Irán sigan dialogando ante sus "arraigadas" diferencias tras el encuentro en Pakistán

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido este lunes que Estados Unidos e Irán continúen las conversaciones para poner fin al conflicto, alegando las diferencias "profundamente arraigadas" entre ambos países, después de que ambas delegaciones se hayan reunido este fin de semana en Pakistán sin haber llegado a ningún acuerdo.

"Dadas las diferencias profundamente arraigadas, no es posible alcanzar un acuerdo de la noche a la mañana, y el secretario general insta a que las conversaciones continúen de manera constructiva para llegar a un acuerdo", ha señalado Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, en una comparecencia en la que ha destacado, pese a la falta de resultados, que "las propias conversaciones pusieron de relieve la seriedad de su compromiso y constituyeron un paso positivo y significativo hacia la reanudación del diálogo".

Guterres, que ha defendido que "no existe una solución militar al actual conflicto en Oriente Próximo" y que "es absolutamente imprescindible mantener el alto el fuego", por lo que ha pedido el cese de "todas (sus) violaciones".

El dirigente portugués ha agradecido los "continuos esfuerzos" de los países mediadores, de Pakistán, pero también de Arabia Saudí, Egipto y Turquía, y ha hecho "un llamamiento a la comunidad internacional para que respalde dichos esfuerzos".

Asismismo, se ha manifestado sobre el estrecho de Ormuz, recordando que "todas las partes en este conflicto deben respetar la libertad de navegación" en virtud del Derecho Internacional. "Debemos recordar que unos 20.000 marineros se han visto atrapados en este conflicto y se encuentran actualmente varados en los buques, enfrentándose a dificultades cada vez mayores cada día", ha expresado, antes de lamentar la "fragilidad económica mundial" causada por las interrupciones del comercio a través de este paso.

"La interrupción del suministro de fertilizantes y sus mercancías agrava aún más la inseguridad alimentaria de millones de personas vulnerables en todo el mundo, sumándose al aumento del coste de la vida debido a los efectos de las perturbaciones en los sectores del combustible, el transporte y la cadena de suministro", ha señalado al respecto.