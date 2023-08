Hackers norcoreanos intenta sabotear las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur, que comienzan este lunes

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de hackers de Corea del Norte han intentado acceder a ordenadores vinculados con los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur que comienzan este lunes con el objetivo de obtener información de seguridad sobre estos, pero no han conseguido información clasificada, ha informado Bloomberg este domingo citando a la Policía surcoreana.

Según la Policía Provincial de Gyeonggi Nambu, desde abril del año pasado, los supuestos hackers habían estado enviando correos electrónicos maliciosos a distintos empleados de una de las empresas que participan en los simulacros.

Así, en enero de este año, los piratas informáticos consiguieron hacerse con la cuenta de uno de estos trabajadores y le instalaron un código para su control. No obstante, no hay indicios de que se haya obtenido material sensible de cualquier tipo por esta vía.

Aunque los repetidos intentos por obtener datos de las operaciones militares han fracasado, algunos de los ordenadores hackeados se han visto afectados.

La Policía surcoreana sostiene que este caso está relacionado con el grupo de piratas informáticos norcoreano Kimsuky, que ha empleado técnicas similares en sus ataques con anterioridad.

Además, tal y como ha denunciado la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, las actividad del grupo Kimsuky se centra en cuestiones de política exterior y seguridad nacional que, de un modo u otro, guardan relación con la península de Corea.

La Policía y las autoridades de ambos países han estado investigando una serie de correos electrónicos de un remitente que suplantaba al Ejército estadounidense y que se dirigían a empleados surcoreanos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Corea del Sur, antes de los ejercicios militares conjuntos, según el comunicado de la Policía.

Por su parte, Corea del Norte lleva décadas denunciando los simulacros conjuntos como una preparación para la invasión, y en los últimos años el régimen de Kim Jong Un ha intensificado sus provocaciones coincidiendo con las maniobras. En esta línea, durante años, su ejército de piratas informáticos ha realizado incursiones cibernéticas para ayudar a conseguir financiación para sus programas de armamento y campañas de phishing, en busca de información que pudiera ser de utilidad para Pyongyang.

Las maniobras conjuntas Ulchi Freedom Shield, de 11 días de duración, "están diseñados para ser más realistas y duros para fortalecer la postura de defensa combinada y las capacidades de respuesta de la alianza basándose en escenarios que reflejen diversas amenazas dentro del entorno de seguridad y las lecciones aprendidas de guerras y conflictos recientes", explicaba hace una semana el Estado Mayor Conjunto (JCS) en un comunicado.

Dichos simulacros tendrán lugar días después de la histórica tripartita de los líderes de EEUU, Corea del Sur y Japón en Camp David, donde acordaron nuevas medidas para defenderse de las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Entre ellas, el intercambio de información en tiempo real sobre lanzamientos de misiles y la intensificación de las maniobras militares conjuntas entre los tres países.