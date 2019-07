HRW denuncia la demolición de casas de refugiados sirios en Líbano por parte del Ejército

Publicado 06/07/2019 0:52:36 CET

La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este viernes que el Ejército de Líbano demolió alrededor de 20 casas de refugiados sirios el pasado 1 de julio.

Según la organización, el Ejército llevó a cabo las demoliciones alegando que los hogares no cumplían con los códigos de vivienda existentes.

"Esta represión contra las violaciones del código de la vivienda debe verse tal como es, lo que es una presión ilegítima sobre los refugiados sirios para que abandonen Líbano", ha señalado el director para derechos de los refugiados en HRW, Bill Frelick.

"Muchos de los afectados tienen verdaderas razones para temer regresar a Siria, incluidas detenciones, torturas y malos tratos por parte de las filiales de Inteligencia sirias", ha aseverado.

Según el jefe de la localidad fronteriza de Arsal, Bassel al Hujeiri, la orden ha sido aplicada a entre 3.500 y 3.600 familias, por lo que, según algunas estimaciones, alrededor de 15.000 niños se verán afectados en la localidad.

"La orden de demolición es una de las muchas acciones recientes para aumentar la presión sobre los refugiados sirios para que regresen", ha manifestado Frelick. "Incluyen detenciones y deportaciones en aumento, cierre de tiendas y confiscación o destrucción de vehículos sin licencia, además de otras restricciones, como toques de queda y desalojos y barreras a la educación de los refugiados, residencia legal y autorización de trabajo", ha añadido.

La orden de demolición se ha producido después de que el presidente de Líbano, Michel Aoun, afirmara que "la ola de desplazamientos en Siria ha producido repercusiones negativas que han afectado a todos los sectores libaneses", según ha recogido HRW.

"Es una decisión política. La razón por la que el Gobierno está haciendo que los refugiados derriben sus muros es presionarlos para que vuelvan. Queremos que los refugiados vuelvan a su país, pero no deberíamos presionarlos para que lo hagan", ha recalcado Al Hujeiri.

HRW ha indicado que "las autoridades libanesas deben respetar escrupulosamente el principio de no devolución, lo que significa no enviar a los refugiados a un posible peligro". "Líbano no debería crear presiones que obliguen a los refugiados a volver de forma no voluntaria en condiciones que no son propias para un retorno seguro y digno", ha subrayado Frelick.

Líbano alberga a más de un millón de refugiados sirios, lo que supone una cuarta parte de su población, una carga económica y social que las autoridades locales consideran excesiva, por lo que han apelado a la solidaridad internacional para soportarla.

Desde que la guerra civil en Siria entró en su recta final, se han producido algunas repatriaciones, si bien la ONU y las ONG, que insisten en que debe ser un regreso voluntario, han advertido de que todavía no se dan las condiciones para que haya un retorno seguro.