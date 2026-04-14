Una iniciativa ciudadana que pide a la UE que suspenda su asociación Israel alcanza el millón de firmas

Archivo - Manifestantes durante una concentración de ciudadanos israelíes para pedir la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, ante Oficina del PE, a 27 de mayo de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea deberá de examinar una Iniciativa Ciudadana Europea que pide a la Unión Europea que suspenda totalmente su Acuerdo de Asociación con Israel, después de que este martes haya alcanzado un millón de firmas de ciudadanos procedentes de al menos siete Estados miembro, el requisito necesario que obliga a Bruselas a tener en cuenta peticiones con un fuerte apoyo social.

La iniciativa, que comenzó a recoger firmas el pasado 13 de enero, ha superado este mismo martes el millón de apoyos, según se puede comprobar en el sistema de recogida las mismas. Ahora la Comisión deberá verificar las firmas y, si se confirma que se alcanzan los umbrales establecidos, el Ejecutivo comunitario tendrá que responder en un plazo de seis meses indicando las medidas que adoptará, en su caso.

Concretamente, los organizadores de la petición reclaman a la Comisión Europea que presente al Consejo (Estados) la propuesta de suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel en respuesta al nivel "sin precedentes" de "asesinatos y lesiones de civiles" por parte de Israel en Gaza, así como al bloqueo de la ayuda humanitaria en la Franja, entre otras cosas.

"Según la Comisión Europea, el Estado de Israel es responsable de un nivel sin precedentes de asesinatos y lesiones de civiles, de los desplazamientos a gran escala de la población y de la destrucción sistemática de hospitales e instalaciones médicas en Gaza (...) Israel incumple múltiples normas y obligaciones en virtud del Derecho Internacional y no adopta las medidas de prevención del delito de genocidio ordenadas por la Corte Internacional de Justicia", se lee en la iniciativa.

Sin embargo, lamentan, la Unión Europea "no ha suspendido aún su acuerdo de asociación con Israel", que es "la piedra angular de la cooperación bilateral comercial, económica y política entre la UE e Israel". Los organizadores consideran que los ciudadanos de la Unión "no pueden tolerar" un acuerdo que "contribuye a legitimar y financiar a un Estado que comete crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra".

LA COMISIÓN YA PROPUSO LA SUSPENSIÓN PARCIAL

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya anunció en septiembre del año pasado una serie de medidas para suspender parcialmente el acuerdo con Israel en respuesta a la situación en Gaza. Eso sí, esta iniciativa pide ir un paso más allá y proponer a los Veintisiete la suspensión total del Acuerdo de Asociación con el país gobernando por Benjamin Netanyahu.

Preguntado la semana pasada en una rueda de prensa sobre si Bruselas se planteaba recuperar la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación tras la oleada de ataques de Israel en Líbano, el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, recordó que la iniciativa sigue "sobre la mesa", pero que no tiene la unanimidad necesaria para salir adelante.

Según el Tratado de la UE, los Estados miembro de la UE son soberanos en política exterior, por lo que es necesario que todos y cada uno de ellos estén de acuerdo para la toma de decisiones en dicha materia. Según El Anouni, la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel tiene hasta el momento el apoyo de 26 de 27 de ellos, faltando un país por dar su visto bueno.

Dado que la suspensión parcial no ha alcanzado aún la unanimidad, es previsible que la suspensión total del Acuerdo de Asociación con Israel pudiera generar más rechazo entre los Veintisiete, haciendo complicado que una iniciativa del género salga finalmente adelante, toda vez que prosigue el proceso de paz en la Franja Gaza iniciado en septiembre de 2025 --pese a que Israel continúa con sus ataques.