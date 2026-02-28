Irak rechaza la "escalada militar" en Irán y advierte de que "la guerra no resuelve los problemas"

El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Fuad Huseín (archivo) - Ameer Al Mohammedawi/dpa

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Fuad Huseín, ha expresado este sábado su rechazo a la "escalada militar" en referencia a la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán y ha advertido de que "la guerra no resuelve los problemas".

Huseín ha mantenido una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, al que le ha trasladado su "firme postura contra la escalada de las operaciones militares", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

"La guerra no puede ser una vía para resolver los problemas. El diálogo y la desescaldada es la mejor fórmula para afrontar las crisis de una forma que se preserve la seguridad y la estabilidad de la región", ha añadido.

Por su parte, Araqchi ha destacado que su país "seguirá defendiéndose", según recoge el comunicado gubernamental iraquí. En particular ha advertido de ataques contra bases militares estadounidenses en la región como forma de defensa propia. "Estos ataques no son contra los países que acogen estas bases, sino contra las instalaciones militares" estadounidenses, ha subrayado.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí ha instado a sus ciudadanos en la zona a tener la "máxima cautela" y evitar zonas de peligro. Las misiones diplomáticas iraquíes se pondrán en contacto con los ciudadanos iraquíes que estén fuera del país y les prestarán "el apoyo necesario".

Irak ha anunciado el cierre de su espacio aéreo al menos hasta la medianoche de este sábado al domingo debido a la ofensiva estadounidense e israelí sobre Irán.

Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la principal coalición de milicias proiraníes de Irak, ha denunciado dos muertos en un ataque aéreo contra una de sus posiciones al suroeste de Bagdad. Además, el Servicio Antiterrorista de la región del Kurdistán, en el norte de Irak, ha informado de que la coalición liderada por Estados Unidos ha derribado varios proyectiles y drones en la provincia de Erbil.