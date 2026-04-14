Irak repatria a EEUU y Finlandia a dos individuos trasladados al país procedentes de Siria

Archivo - Un soldado sujeta una bandera de Irak - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha anunciado este martes la entrega a las autoridades de Estados Unidos y Finlandia de dos individuos que habían sido trasladados al país en el marco de las extradiciones llevadas a cabo desde campos de detención en el noreste de Siria.

El Centro Nacional de Cooperación Judicial Internacional ha informado en un comunicado difundido en redes sociales que las autoridades han ejecutado la extradición de un menor con ciudadanía finlandesa y otro ciudadano estadounidense tras comprobar que ambos individuos no tenían vínculos con la organización terrorista Estado Islámico.

"El proceso de extradición se ha llevado a cabo una vez concluidos todos los procedimientos legales y judiciales en el marco de la coordinación judicial internacional y la cooperación con las autoridades competentes, así como dentro de los esfuerzos continuos de Irak para gestionar el expediente de los detenidos vinculados a casos de terrorismo", ha precisado.

La autoridad central del Consejo Judicial Supremo --establecida para combatir el terrorismo, el crimen organizado y la impunida-- ha detallado que Irak recibió a 5.704 presuntos miembros de Estado Islámico procedentes de prisiones del noreste de Siria en coordinación con las fuerzas de la coalición internacional.